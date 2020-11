Area marina protetta del Conero, sit-in davanti alla Regione e lettera ad Acquaroli

«Si è svolto davanti alla sede della Regione Marche il presidio autorizzato, quindi a ranghi ridotti, del Comitato per l’Area marina protetta del Conero, per sollecitare Regione e Comuni ad esprimersi a favore, in vista della risposta alla specifica richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare». La nota arriva dal Comitato per l’Area marina protetta del Conero.

«In proposito il Comitato ha inviato una lettera al Presidente della Giunta Regionale, ai Consiglieri Regionali e ai Consiglieri del Comune di Ancona. Il Comitato è formato, oltre che da numerose associazioni non solo ambientaliste, da docenti, ricercatori, cittadini».