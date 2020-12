Area gialla non significa libera tutti, controlli dei carabinieri: ancora multe agli indisciplinati

Zona gialla non significa libera tutti ed è per questo che i carabinieri della compagnia di Ancona sono ancor di più impegnanti nei controlli del territorio per verificare che tutti rispettino le regole anti contagio e i Dpcm del Governo. Solo nelle ultime 24 ore sono state multate 4 persone.

Il primo ieri pomeriggio verso le 16, quando i militari hanno incontrato un 67enne che girava senza mascherina. Gli altri ieri a partire dalle 22, quando scatta il coprifuoco. Alle 23,30, in via Flaminia un 51enne, poi intorno alle mezzanotte un 36enne ucraino a piedi e intorno all’1, in via della Marina è toccato ad un 27enne, alla guida dell’auto della madre. Tutti e 4 sono stati multati per 400 euro.