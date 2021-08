Area comfort per i genitori dei bambini cardiopatici, presentato "Il progetto di Lorenzo"

Presso il Lazzabaretto di Ancona, fra emozioni e ricordi, è stato presentato “Il Progetto di Lorenzo”, iniziativa nata grazie all’impegno dell’Associazione Onlus Un Battito di Ali e del Comitato dei Genitori dei Bambini Cardiopatici dell’Ospedale di Torrette di Ancona, volta a migliorare il comfort dei genitori all’interno del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona.

All’incontro sono intervenuti Filippo Saltamartini, Assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Marasca, Assessore a Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Ancona, il dottor Marco Pozzi, Direttore Centro Cardiochirurgia pediatrica e congenita Ospedali riuniti di Ancona, Valentina Felici, presidente dell’Associazione Un Battito di Ali, e la famiglia di Lorenzo. Presenti inoltre il sindaco del Comune di Ancona Valeria Mancinelli, il consigliere regionale Elena Leonardi, il personale medico e infermieristico del reparto e le famiglie del Comitato Genitori Bambini cardiopatici.

Luciana Tajariol, mamma di Lorenzo Bockholt: «Nonostante abbia sempre cercato di vivere una vita normale, Lorenzo è nato con una grave cardiopatia che lo ha costretto a numerosi ricoveri ospedalieri. Sia come paziente, sia come volontario dell’associazione, nel corso degli anni si è confrontato con numerose situazioni simili alla sua e nell’ultima settimana di ospedalizzazione, in particolare, Lorenzo ha espresso la volontà di aiutare i genitori dei piccoli pazienti. Da qui l’idea di rendere più accoglienti le stanze di terapia intensiva pediatrica e creare un’area comfort».