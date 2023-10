Encefalite virale, paura per l'arcivescovo Spina: ricoverato in ospedale

ANCONA - L'Arcivescovo Angelo Spina è stato ricoverato in ospedale per una encefalite virale. Spina ha accusato febbre alta nei giorni scorsi e venerdì i medici di Torrette hanno scoperto la causa del malore. Condizioni stabili. E' stato lui stesso ad inviare un messaggio vocale ai sacerdoti della diocesi, che nelle omelie di oggi lo hanno messo al centro delle preghiere. "Offro questa sofferenza per il bene della nostra Diocesi e per la Chiesa tutta. I momenti difficili ci aiutano a stare vicino al Signore ed alle persone a cui si vuole bene e come dico sempre quando si ha la Diocesi nel cuore anche questi momenti sono momenti di grazia" ha detto Spina, spiegando egli stesso che sarà costretto a "qualche giorno di ricovero".