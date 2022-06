Il cellulare di ultima generazione costa la metà ma è troppo bello per essere vero: il venditore prende i soldi e sparisce

ARCEVIA - Compra un cellulare sul web ma, dopo aver versato i soldi, il venditore sparisce. La vittima, una 20enne del posto, ha sporto denuncia. I carabinieri sono riusciti a risalire al truffatore, un 30ene di Napoli già noto alle forze di polizia, e a denunciarlo.

La ragazza aveva visto lo smartphone su un sito ad un prezzo molto vantaggioso. Così ha contattato il venditore il quale le ha spiegato che il telefono costava poco perché si avvaleva di un canale di importazione particolare. Così, dopo una veloce trattativa, la 20enne ha effettuato il bonifico di 500 euro. Il giorno dopo, però, ha provato a contattare il venditore per avere gli estremi della spedizione ma come nella più classica delle truffe lui era sparito nel nulla. Così la ragazza è andata dritta ai carabinieri di Arcevia per sporgere denuncia. I militari, alla guida del capitano Marcucci, dopo aver svolto le indagini informatiche hanno identificato e denunciato un 30enne di Napoli, già noto, per truffa.