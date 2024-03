Arbitro picchiato durante la partita di basket tra giovanissimi: Daspo per il tifoso

ANCONA- Daspo per l’uomo che alcuni giorni fa, durante una partita under 14 Élite di basket a Senigallia,ha picchiato il giovane arbitro che stava dirigendo l’incontro tra il Senigallia e il Montegranaro. L’uomo, un 52enne italiano padre di uno dei giocatori, a seguito di un’espulsione ha invaso il campo aggredendo il direttore di gara. La partita è stata interrotta e il giudice sportivo ha squalificato per cinque gare il campo del Montegranaro. La Divisione Anticrimine della questura di Ancona, conclusa l'istruttoria, ha emesso la misura di prevenzione del Daspo nei confronti del 52enne. «Un gesto antisportivo e di pessimo esempio» tanto che il questore Capocasa ha ordinato che all'uomo sia interdetto l'accesso - a partire dalle due ore precedenti l'inizio delle manifestazioni e fino a due ore dopo la conclusione delle stesse - ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive della stessa tipologia. La violazione del provvedimento comporterà la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 fino a 40.000 euro.

Dall'inizio dell'anno sono già 15 i provvedimenti di Daspo sportivi emessi dalla Questura dorica, per un totale cumulativo di 58 anni. In particolare, si tratta di 4 provvedimenti della durata di un anno; 7 della durata di 2 anni e 4 della durata di 5 anni. «È fondamentale garantire che tutte le manifestazioni sportive si svolgano in tranquillità ed in sicurezza, soprattutto quando riguardano giovani e giovanissimi. Il nostro impegno garantisce risposte immediate affinché non si verifichino più situazioni di questo tipo».