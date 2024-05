Prende per il collo un arbitro donna: «Ti spezzo, ti spacco». Allenatore condannato

ANCONA - Non approvava come l'arbitro donna stava dirigendo la partita di calcio a 5 perché secondo lui, un allenatore di 47 anni, fabrianese, la direttrice di gara non avrebbe visto i falli e le numerose scorrettezze della squadra che giocava in casa penalizzando quindi i suoi ragazzi. Dopo vari insulti e minacce come «ti spezzo, ti spacco», l'allenatore sarebbe sceso in campo e avrebbe stretto a tenaglia un braccio al collo dell'arbitra. Una presa che sarebbe durata diversi secondi e costata una prognosi iniziale di 7 giorni per la donna, certificata dall'ospedale, aumentata poi fino a 42 giorni da varie perizie di parte. I medici le fecero mettere anche il collarino. L'allenatore, Emanuele Farneti è finito a processo al tribunale di Ancona, per lesioni aggravate perché commesse durante una manifestazione sportiva e perché la malattia dell'arbitro donna ha superato poi i 40 giorni. Ieri pomeriggio l'imputato, difeso dall'avvocato Pier Giorgio Trinei, è stato condannato dalla giudice Maria Elena Cola ad un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) più 10mila euro di risarcimento alla parte offesa che si è costituita parte civile con l'avvocato Jacopo Saccomani. L'episodio risale al 24 novembre del 2019.

La partita si giocava a Senigallia, tra la Asd Senigallia e la Virtus Team Fabriano, nel campionato under 17. Arbitrava Federica Cardinali, 35 anni, jesina. A quattro minuti dalla fine, quando la squadra ospite stava perdendo, è scoppiato il diverbio tra il tecnico Farneti e il fischietto rosa Cardinali, arbitro della sezione di Jesi. Per la difesa dell'allenatore, che poi fu squalificato e subi anche un daspo (oggi non fa più l'allenatore), le cose andarono diversamente. «Il mio assistito - dice l'avvocato Pier Giorgio Trinei - dopo reiterate arbitraggi discutibili è stato costretto ad intervenire in campo perché un suo calciatore era stato buttato sotto le gradinate dai giocatori avversari e l'arbitro non è intervenuto. E' entrato in campo per far valere le proprie ragioni e l'arbitro l'ha spinto. La sua è stata solo una reazione d'impeto. Attendiamo le motivazioni per procedere all'appello».