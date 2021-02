Entra per fare i lavori e ruba gioielli in camera da letto: denunciato l'idraulico

Aveva approfittato dei lavori nell'appartamento per intrufolarsi in una stanza e portar via i gioielli di famiglia. I carabinieri hanno trovato la refurtiva nell'auto dell'operaio

Approfitta dei lavori in casa per rubare i gioielli di famiglia nella camera da letto dei proprietari. Denunciato per furto un idraulico di 45 anni.

Mentre stava lavorando in un appartamento di Senigallia l'uomo, un dipendente di un'azienda termoidraulica, era riuscito a rubare due collane e un bracciale d'oro che erano custoditi nel portagioie in camera da letto. Dopo qualche minuto, però, il proprietario di casa si è insospettito ed entrando in camera si è accorto di essere stato derubato. Così ha chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti e, all'interno dell'auto del tecnico, hanno scoperto tutta la refurtiva che complessivamente aveva un valore di 1800 euro. I gioielli sono stati restituiti al proprietario di casa e l'uomo è stato denunciato per furto.