Appostamenti e messaggi molesti all’amica di cui è invaghito da oltre dieci anni: stalker nei guai

ANCONA- Un ammonimento che, se non rispettato, potrà portare a conseguenze molto gravi dal punto di vista legislativo. Questo il provvedimento adottato dal Questore nei confronti di un giovane trentenne protagonista di continui atti molesti nei confronti di un’amica di cui, da oltre dieci anni, si è invaghito.

Messaggi, appostamenti, domande pressanti e comportamenti ai limiti dello stalking che, nel periodo estivo quando la ragazza si recava nella Riviera del Conero, erano diventati da tempo non più controllabili. Per questo motivo la giovane si è rivolta all’autorità per ottenere il provvedimento di cessazione delle condotte ossessivo.

Sono già 12 gli ammonimenti elargiti dal Questore Cesare Capocasa che si è detto più che mai attento alla problematica: «Esserci sempre è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino. In un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz’altro un’emergenza sociale è nostro obbligo, come Polizia di Stato, Forze dell’Ordine, Magistratura, Associazioni di Volontariato e di Categoria, Amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti rientranti nelle c.d. “Vittime vulnerabili”, che necessitano del nostro aiuto e la nostra presenza: Donne, Anziani e Minori. Non voltiamoci dall’altra, ma tendiamo una mano a chi sappiamo, sentiamo o vediamo in difficoltà».