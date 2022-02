Perseguita la ex e si apposta sotto casa: stalker ammonito

Non soltanto si appostava sotto casa dell’ex ragazza, che vive con i genitori, per giorni e notti ma, in un’occasione, è riuscito ad entrare in casa e a piazzarsi in camera sua per aspettarla. Alla fine, stanca di quell'atteggiamento, la giovane si è rivolta alla polizia e nei confronti dello stalker è scattato l’ammonimento. In pratica gli è stato intimato dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, di smetterla immediatamente con quei comportamenti per non finire in guai più seri.

Proprio come è successo ad un altro uomo, destinatario in precedenza di un ammonimento del questore, che aveva ricominciato a seguire l’auto della sua vittima e a pedinarla in tutti i luoghi che lei frequentava. In questo caso la donna è sposata e non ha mai avuto neppure una relazione con il suo stalker. Lui si era invaghito ossessivamente di lei senza neppure conoscerla. Alla fine lui è stato quindi denunciato in stato di libertà dall’autorità giudiziaria.

A tal proposito la polizia fa sapere di organizzare, nell’ambito delle iniziative di educazione alla legalità, «incontri di riflessione e formazione con i giovani studenti delle scuole della provincia di Ancona, volte a sottolineare il rispetto della dignità umana e della correttezza dei comportamenti anche nell’ambito delle relazioni affettive, per insegnare agli uomini ed alle donne di domani ad essere responsabili delle proprie azioni soprattutto quando incidono sulla vita altrui».