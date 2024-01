Le fiamme divorano un appartamento, palazzo evacuato: dentro anche una bambina

ANCONA- A fuoco un appartamento di fronte alla chiesa dei Salesiani, paura nella notte in Corso Carlo Alberto. Ieri sera, intorno alle 23.30, i poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio in un palazzo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato i vigili del fuoco che, con un'autobotte, stavano tentando di spegnere le fiamme che si stavano propagando verso l'esterno e ben visibili dalla strada. Nel frattempo una colonna di fumo nero ha invaso i piani superiori e nel piazzale antistante si è raggruppata una folla di persone, tra cui qualche residente del palazzo riuscito ad uscire. I polizotti hanno aiutato quanti, in modo confuso e disordinato, cercavano di uscire dal palazzo e tranquillizzato i presenti.

Coprendo le vie respiratorie, gli agenti sono entrati di corsa nell’edificio bussando insistentemente nelle porte ancora chiuse, agevolando l'uscita di chi ancora si trovava in casa. Un poliziotto ha prestato soccorso ad una famiglia in difficoltà, prendendo in braccio una bambina e portandola personalmente fuori dall'edificio. Una volta evacuato il palazzo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio e a verificare le condizioni dello stabile. Dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità e, ad eccezione dell'appartamento interessato, tutti i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Sul posto anche la Croce Gialla, alcune persone sono rimaste intossicate ma non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.