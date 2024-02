Raffineria diffamata su Striscia, la difesa chiama Michelle Hunziker e Antonio Ricci a testimoniare

ANCONA - I cattivi odori respirati negli anni per presunte esalazioni prodotte dalla Raffineria di Falconara potrebbero catapultare personaggi dello spettacolo direttamente a Palazzo di Giustizia. La conduttrice televisiva Michelle Hunziker, l’autore di programmi Antonio Ricci e l’inviato Alessio Giannone (in arte Pinuccio) infatti sono stati citati come testimoni su un processo per diffamazione che ha investito un attivista ambientalista intervistato da Striscia la Notizia. Imputato in una causa civile avviata dalla Raffineria Api, che ha un sito di stoccaggio a Falconara, c’è Roberto Cenci, membro del comitato cittadino Ondaverde di Falconara ed ex consigliere comunale. In un servizio trasmesso da Striscia la Notizia, nella primavera del 2020, l'attivista falconarese aveva rilasciato delle dichiarazioni sugli inconvenienti e gli incidenti legati alla raffineria, determinando una difficile convivenza con i residenti per via delle esalazioni da idrocarburi. A luglio 2022 si è aperta l'udienza davanti alla giudice Lara Seccacini, dove Cenci, difeso dall’avvocato Monia Mancini, è accusato di aver diffamato con le sue dichiarazioni l’Api. Questa mattina la difesa ha insistito sul deposito di prove testimoniali e documentali.

«Chiamiamo a testimoniare - ha spiegato l’avvocato Mancini - chi ha mandato in onda il servizio, chi lo ha realizzato e l’autore della trasmissione. Cenci ha parlato con carte alla mano. Ricordiamo in tutto questo che Api ha denunciato per diffamazione solo il mio assistito e non la trasmissione che lo ha trasmesso. È insolito tutto questo». La giudice sui testimoni e documenti si è riservata per l’ammissione. «Vivo tutto questo con serenità - dice Cenci, presente in tribubale questa mattina - non ho detto nulla di sbagliato. Oltre a difendermi chiederò al giudice di valutare la condotta reiterata di Api nei miei confronti perché anche in sede penale sono stato denunciato (la posizione è stata archiviata,ndr). Si sta violando la libera espressione del cittadino che parla in assenza delle istituzioni che dovrebbero farlo per noi». A luglio del 2022 erano venuti diversi cittadini, fuori del tribunale, per sostenere la causa di Cenci.