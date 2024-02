Non poteva stare in città, la polizia lo trova a fare aperitivo al bar

FABRIANO - Era gravato dal foglio di via per tre anni, ma era al bar per un aperitivo con gli amici. Il controllo della polizia ha incastrato un 41enne residente in Vallesina, con a carico trascorsi per reati contro il patrimonio. A specifica richiesta, ha ammesso di non aver avvisato della sua presenza a Fabriano il Commissariato cittadino. Poteva infatti tornare, ma solo per motivi di lavoro e salute dimostrabili.

Al termine del controllo, l’uomo veniva allontanato con l’avviso di lasciare immediatamente la città: per la violazione al foglio di via obbligatorio è prevista

una denuncia alla Autorità Giudiziaria con la pena dell’arresto da uno a sei mesi.