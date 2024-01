Un saluto di troppo e l’aperitivo al bar si trasforma in un ring. Moglie e marito a processo per lesioni

LORETO - Potrebbe essere nato tutto per uno scambio di persona. Un errore che è costato caro ad un impiegato di 49 anni, anconetano, che per aver salutato al bar una sua amica, sudamericana, si è ritrovato con il naso quasi rotto e un occhio nero. A picchiarlo è stata una coppia, moglie e marito, residenti a Porto Recanati. Per la vittima 20 giorni di prognosi. Stando a quanto denunciato dall’uomo lui aveva raggiunto il bar all’interno del centro commerciale Simply di Loreto per salutare un'amica. Arrivato lì ha visto la donna, 41 anni, seduta ad un tavolino, da sola. Si è avvicinato e avrebbe iniziato a parlarle. Lei avrebbe reagito bruscamente. «Non ti devi più permettere» gli avrebbe detto. In quel momento stava tornando il marito, 40 anni, originario del Maceratese, che era stato al bancone a prendere delle birre per fare un aperitivo.

Non ha gradito la presenza dell’uomo che sembrava provarci con la moglie. In pochi secondi è scoppiato un parapiglia nel bar e a rimetterci è stato il 49enne anconetano. Moglie e marito lo avrebbero aggredito con calci, pugni e schiaffi, facendolo finire in ospedale e provocandogli ferite guaribili in 20 giorni. La donna gli avrebbe buttato addosso un boccale di birra da un litro con il contenuto dentro. La coppia è poi fuggita. Per quella reazione sono stati rinviati giudizio per lesioni in concorso. L'udienza si aprirà per entrambi, difesi dall’avvocato Antonio Gagliardi, davanti al giudice di pace di Ancona il prossimo 7 marzo. La vittima è parte offesa con l'avvocato Roberto Zoppichini. L’episodio risale al 31 marzo del 2019. Inizialmente il procedimento era finito davanti al tribunale ordinario ma le lesioni non sono gravi quindi la questione sarà trattata dal giudice di Pace.