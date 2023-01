Perde la famiglia, può contare solo sulla pensione di invalidità: vive in una roulotte senza acqua né riscaldamento

ANCONA – Una telefonata che segnalava un anziano in difficoltà, all'interno di una roulotte, parcheggiata, ha portato la polizia a fare un controllo e a scoprire un 83enne che viveva in condizioni di massima povertà. Ieri mattina l'intervento delle volanti, all'interno di un parcheggio pubblico. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato due roulotte. In una c'era una donna di 50 anni e nell'altra l'83enne, che viveva lì da diversi mesi. L'anziano era lucido e capace di intendere e di volere. Ha raccontato agli agenti che era finito a vivere lì dopo aver perso tutti i familiari. Come reddito ha solo la pensione da invalido civile e quindi non poteva permettersi una casa. Per sua stessa ammissione ha detto che la pensione veniva amministrata dalla 50enne, con il suo consenso, per acquistare bene di prima necessità nel vicino supermercato.

La donna ha mostrato ai poliziotti le ricevute delle spese effettuate per l'83enne e quelle dei prelievi. La roulotte è però risultata un posto non adatto alla vita quotidiana di un anziano, non essendo fornita di impianto di illuminazione e riscaldamento né delle utenze per acqua corrente. Inoltre, i due vivevano con quattro cani e diversi gatti tenuti in scarse condizioni igieniche. Per queste ragioni, dimostrato lo stato di grave indigenza in cui versava, gli agenti hanno avvisato gli enti di competenza al fine di provvedere ad aiutare e sostenere l’anziano signore. Le istituzioni, riferisce in una nota la polizia, se ne sono fatte prontamente carico.