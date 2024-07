Passeggia al parco in pieno sole e accusa un malore, uomo trovato svenuto tra la vegetazione

ANCONA - Esce a fare due passi al parco ma il troppo caldo lo fa svenire. Paura per un 90enne che oggi, nelle prime ore del pomeriggio, è stato trovato privo di sensi tra la vegetazione. L’anziano era nell’area verde vicino alla chiesa di San Gaspare del Bufalo, a Brecce Bianche, quando è stato notato da una ragazza. Una fortuna che passasse la giovane, a quell’ora, in pieno sole. Ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e la Croce Gialla. Il 90enne era ancora vivo ma in precarie condizioni di salute. È stato portato al punto di primo intervento dell’’Inrca con un codice di media gravità.