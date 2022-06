Lo specchietto è rotto: «Adesso paghi». Ma il nonno è più scaltro e smaschera il truffatore

SENIGALLIA - Tenta la truffa dello specchietto ma grazie alla descrizione minuziosa dell'auto fornita dalla vittima viene denunciato. Si tratta di un 40enne nato in Abruzzo ma residente nel siracusano già noto alle forze di polizia.

L’uomo era esperto nello spillare soldi a ignare vittime e per farlo utilizzava la tecnica del finto incidente automobilistico. A cadere nel tranello un anziano cittadino senigalliese. Il modus operandi è sempre lo stesso: dopo il sorpasso, il truffatore ha intimato alla vittima di fermarsi contestando poi di essere stato urtato nella manovra. Mostrando lo specchietto danneggiato, ha quindi chiesto all’anziano trecento euro di risarcimento. Quest’ultimo, però, poco prima di andare al bancomat per prelevare si è insospettito e ha chiamato la polizia. Ed è così che in pochi secondi il truffatore si è dileguato.

Gli agenti del Commissariato hanno raccolto la testimonianza della vittima e, sulla base del suo racconto, hanno svolto le opportune indagini risalendo al responsabile. Il 40enne è stato individuato proprio grazie alla descrizione dell’auto che usava per le truffe. Quindi è stato individuato e denunciato. Per lui è scattato il divieto di ritorno nel Comune di Senigallia per tre anni.