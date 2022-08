«Aiuto, mi hanno chiuso in casa dall’esterno». Gli agenti soccorrono un anziano in pieno stato confusionale

ANCONA- Aveva chiamato la Polizia convinto che dei soggetti ignoti lo avessero chiuso a chiave dentro la propria abitazione, dall’esterno, impedendogli di uscire. Gli agenti lo hanno soccorso, entrando in casa sua, aiutandolo anche a ritrovare le chiavi che aveva lasciato sul comodino della camera da letto. E’ quanto avvenuto ad un anziano di 92 anni, in evidente stato confusionale, nella serata di ieri (26 agosto).

Per gli agenti non è stato facile entrare nell’appartamento dal momento che si sono dovuti introdurre sfruttando una finestra posizionata sulla tromba delle scale per poi saltare su una struttura che consentiva l’accesso al balcone dell’anziano. Quest’ultimo è stato condotto a Torrette per gli accertamenti del caso.