Va in bagno e poi stramazza a terra privo di forze, anziano passa la notte sul pavimento

Si alza per andare in bagno e poi, privo di forze, cade sul pavimento e ci rimane tutta la notte e parte della mattina. E' questa la triste vicenda che ha visto come protagonista un uomo di 87 anni, residente in un appartamento delle Grazie. Purtroppo per lui, che vive da solo in casa, non c'era nessuno in grado di aiutarlo e per questo è dovuto rimanere per così tante ore sul pavimento. Ad allertare i soccorsi è stata una sua parente che la mattina successiva si è accorta che qualcosa non andava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per aprire la porta, oltre agli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trattato sul posto. Per l'uomo un grandissimo spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza fisica.