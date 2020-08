Si allontana da casa in stato confusionale, serata di paura per un anziano

Si è allontanato da casa in stato confusionale in tarda serata, paura per un 90 enne. A far scattare l’allarme sono stati i familiari.

L’anziano, che soffre di patologie senili, è uscito dalla sua abitazione del quartiere Adriatico e in poco tempo è scattato l’allarme per la polizia e la Croce Gialla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti delle Volanti lo hanno trovato poco dopo nella parte centrale del viale della Vittoria, mentre camminava in direzione di piazza Cavour. L’ambulanza della Croce Gialla lo ha poi accompagnato a Torrette per i controlli del caso.