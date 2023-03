ANCONA - Si allontana da casa a 90 anni, trovato da un familiare. Paura questo pomeriggio per una famiglia anconetana. L’anziano è stato fortunatamente trovato da un parente in zona Tavernelle. Stava bene, ma per i controlli del caso è stato portato dalla Croce Gialla al pronto soccorso dell’Inrca.