Non trova la strada per tornare a casa, soccorso all'alba in stato confusionale

ANCONA - Cammina lungo via Fiorini in stato confusionale. Ad accorgersi che qualcosa non andva, intorno alle 5 di stamattina, è stato il personale di una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno chiesto all’uomo se fosse tutto ok, ma le risposte non sembravano seguire un filo logico.

L’uomo, che camminava anche con passo incerto, era uscito da casa e non riusciva più a tornare nella propria abitazione. Sul posto è stata fatta intervenire l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che ha portato l'anziano a Torrette per accertamenti.