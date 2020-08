Umiliato e segregato in casa, anziano non vedente salvato dalla sua aguzzina

RIMINI - Una donna di 48 anni, svizzera ma residente a Senigallia, è stata arrestata dai carabinieri di Riccione con l'accusa di estorsione e maltrattamenti nei confronti di anziani portatori di handicap.

La prima parte dell’attività investigativa, condotta dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha riguardato i reati di maltrattamenti commessi ai danni di un 80enne non vedente, residente a Riccione, e nei confronti di una 83enne. Successivamente un secondo sviluppo investigativo si è soffermato su episodi estorsivi commessi ai danni di un imprenditore marchigiano, anch’egli disabile. Le indagini sono iniziate nel dicembre del 2019, quando i militari hanno ricevuto una segnalazione da parte della Polizia locale, secondo la quale presso un’abitazione di Riccione, una persona di età avanzata e non vedente dalla nascita, viveva sostanzialmente segregata, ridotto in una stato di costrizione e disagio da parte di una donna.

