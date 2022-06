Da Massignano a Sirolo a piedi (e ritorno) a 73 anni: anziano soccorso sotto il solleone

Cammina sul ciglio della strada sotto il solleone. L’uomo, 73 anni, ha detto ai poliziotti di essere partito da Massignano e di aver raggiunto Sirolo a piedi. Quello, in pratica, era il “viaggio” di ritorno. Gli agenti della squadra Volanti hanno fatto salire l’uomo in auto per poi affidarlo alle cure della sorella. L’anziano è risultato essere in carico ai servizi sociali per esigenze di salute.

Sempre ieri, i poliziotti sono intervenuti per un anziano caduto in casa. Gli agenti, sul posto insieme ai soccorritori, hanno appurato che si era trattato di un fatto accidentale. Il questore Capocasa: «Questo è lo spirito del servizio che le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato rendono ai cittadini, attraverso un’incessante opera di accoglienza, ascolto e soccorso, in relazione ai bisogni e alle esigenze di coloro i quali si rivolgono alla Polizia di Stato, ed a cui la Polizia di Stato risponde prontamente».