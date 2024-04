Non risponde a parenti ed amici che allertano i soccorsi: lo ritrovano seduto in poltrona a guardare la televisione

ANCONA – Non rispondeva a parenti ed amici che lo stavano cercando, i quali si sono comprensibilmente preoccupati sollecitando l’intervento del personale sanitario. Nella tarda serata di ieri la Croce Gialla è intervenuta in zona Grazie per un anziano di 75 anni risultato irreperibile, tanto da richiedere l’ausilio dei vigili del fuoco per entrare nell’appartamento e prestare soccorso all’uomo. La sorpresa è arrivata una volta dentro l’abitazione: l’uomo era comodamente seduto in poltrona a guardare la televisione, per il sollievo di quanti lo avevano ripetutamente provato a contattare senza successo.