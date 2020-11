Si perde mentre va a funghi, paura sul colle Paganello: al via le ricerche

FABRIANO - Dopo aver raccolto dei funghi, si è perso e non è riuscito a trovare la strada di casa. Paura nel pomeriggio di ieri per un anziano, disperso nei boschi del colle Paganello.

Su segnalazione dei carabinieri si sono subito attivate le ricerche, con i vigili del fuoco che hanno iniziato a monitorare la zona dal punto in cui si trovava l'auto dell'anziano. In breve tempo l'uomo è stato rintracciato in buone condizioni di salute. Per lui solo tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.