Cade mentre porta a spasso il cane, l'animale “sorveglia” le operazioni di soccorso

Porta a spasso il cane, quando sta per rientrare a casa cade e si ferisce a una gamba. Sono stati i passanti a notar el’80enne a terra e a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118. E' successo oggi in via Oddo Di Biagio, altezza via Goito.

L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Torrette. Durante i soccorsi il cane è rimasto accanto al suo padrone, come se stesse “sorvegliando” la situazione spinto dall’affetto. Alla fine è stato preso in consegna da un conoscente dell’anziano, arrivato sul posto.