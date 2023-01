Cade a terra in piena notte e si ferisce a una gamba. Non riesce ad alzarsi: soccorso un anziano

ANCONA - Cade in casa in piena notte, paura per un uomo di 72 anni. Nell'appartamento, in via Gorizia, sono arrivati i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri stessi ad aprire la porta e permettere l'ingresso dei soccorritori del 118. Sul posto anche la Croce Gialla.

L'uomo era a terra e non riusciva ad alzarsi. Ferito ad una gamba, è stato portato a Torrette con un codice di media gravità.