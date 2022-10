Paura in strada, investita una coppia di anziani: entrambi sono gravi

FALCONARA - Due anziani sono stati investiti oggi pomeriggio in via Nino Bixio. Si tratta di un uomo di 89 anni e di una donna di 77. Entrambi sono stati sbalzati sull'asfalto. Nell'impatto i due hanno subito vari traumi agli arti e lesioni al campo. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per i rilievi del caso. I due anziani sono stati trasportati con due codici rossi all'ospedale regionale di Torrette. Non sarebbero per fortuna in pericolo di vita.