«Serve un massaggio?» poi svaligiavano le case. Condannata banda di rom: si fingevano parrucchiere e fisioterapiste

ANCONA – A qualcuno dicevano di essere parrucchiere, ad altri fisioterapiste e proponevano massaggi, ad altri ancora chiedevano se nei dintorni c'erano case in affitto. Ogni scusa era buona per entrare nelle abitazioni di ignari vecchietti per distrarli con le chiacchiere e rubare loro gioielli e denaro che custodivano in casa. In quattro mesi avrebbero fatto 24 furti, tra le Marche, il Lazio, la Toscana e l'Emilia Romagna. Quasi un furto ogni cinque giorni. A distanza di quattro anni dagli arresti è arrivata la condanna per la banda di donne rom accusate di aver raggirato anziani ultra 70enni derubandoli nei loro appartamenti.

L'operazione “Romanì”, dal nome della lingua parlata da rom e sinti, si era conclusa a maggio del 2019, con le manette per 4 rom accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Ad arrestarle erano stati i carabinieri di Osimo. Oggi il collegio penale del tribunale di Ancona ha condannato solo tre delle quattro imputate e soltanto per alcuni singoli furti. E' caduta infatti l'associazione. Una rom è stata invece assolta per non aver commesso il fatto. Le condanne hanno riguardato una 57enne, che ha preso 4 anni di carcere per il riconoscimento di un solo furto, una 44enne, che ha preso 5 anni e 2 mesi per il riconoscimento di cinque furti e una 48enne, che ha preso 5 anni e 2 mesi di reclusione sempre per il riconoscimento di 5 furti. Tutte le accusate sono originarie del Teramano.

Il mudus operandi della banda di rom sarebbe stato questo: una di loro attaccava bottone per distrarre le vittime e le complici entravano in casa rubando soldi, gioielli, carte di credito. Ruoli intercambiabili. Imparentate fra loro, avrebbero messo a segno almeno 24 furti in abitazione (di cui due tentati) in 4 mesi, dall’agosto al novembre 2018, in 12 provincie diverse del centro Italia e passando anche nelle Marche dove gli contestavano 14 colpi, di cui 8 ad Ancona e provincia. I carabinieri della Compagnia di Osimo, con il Norm, avevano condotto le indagini per 6 mesi. Il bottino complessivo era stato stimato in oltre 80mila euro. Stando alle accuse una vittima derubata aveva 96 anni. Le avrebbero sottratto 6mila euro fingendosi delle parrucchiere. Si spostavano così tanto perché il loro intento era di rendere difficoltose le investigazioni e far disperdere le proprie tracce. Per non rendersi riconoscibili adottavano camuffamenti: parrucche, occhiali da sole, vestiti sempre diversi e trucco pesante sul volto.