Va a messa, quando torna la casa è inagibile: scoppia l'incendio nel palazzo

Era uscita per andare a messa. Quando è rientrata, dopo le 19, ha trovato la casa inagibile a causa di un incendio scoppiato, per cause ancora da accertare, nello scantinato del palazzo. E' quanto accaduto ieri sera in via Flaminia.

Immediato l'allarme al 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le Volanti della polizia. Il rogo è stato spento in una decina di minuti ma l'anziana inquilina di 86 anni non è potuta rientrare nel suo appartamento. Infatti l'intero palazzo è stato dichiarato inagibile. Nel frattempo il figlio della donna, messo a conoscenza dei fatti, si è precipitato ad aiutare la mamma per ospitarla. Le fiamme, a quanto si apprende, si sarebbero sviluppate da uno scantinato in uso ad una famiglia non residente nel palazzo. I vigili del fuoco stanno procedendo alle opportune indagini per risalire alla cause dell'incendio.