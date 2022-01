Cinque anni di bugie e inganni: così una donna si è intascata il patrimonio di un’anziana

Cinque anni di bugie, finzioni, false tragedie e addirittura inganni informatici. In questo modo una donna, di nazionalità rumena e di 49 anni, ha aggirato un’anziana falconarese di 82 anni dilapidandone il suo patrimonio. 40mila euro la somma posta sotto sequestro dai carabinieri ma dalle indagini emerge come i soldi “donati inconsapevolmente” potessero essere ancor di più.

La quarantanovenne (che percepisce reddito di cittadinanza e un assegno di accompagnamento per il figlio) aveva conquistato la fiducia dell’anziana servendosi anche della disabilità del proprio figlio arrivando, tra l’altro, a simulare la morte di altri due presunti figli (una cui foto è risultata essere oggetto di ritocchi informatici) di ictus. Facendo leva sui sentimenti della “nonnina” era riuscita a farsi inviare una quantità sempre maggiore di denaro con varie motivazioni. I Carabinieri, allertati dall’ufficio postale di Falconara – insospettito dalle difficoltà palesate dall’anziana nonostante una pensione cospicua – che avevano notato stranezze.

Dopo le indagini i militari hanno ricostruito la rete. Nei conti correnti intestati alla cittadina rumena sono stati trovati pochi spiccioli ma il sequestro di beni mobili, per un totale di 40mila euro come detto, è apparso inequivocabile. Beni come elettrodomestici di lusso, un drone, uno schermo, bigiotteria fino ad arrivare ad una BMW X6 con interni in pelle decisamente in controtendenza con lo stato di “difficoltà” dichiarato per ottenere il reddito di cittadinanza. La donna, destinataria di misura cautelare, dovrà rispondere anche del reato di circonvenzione di incapace (l’anziana è stata infatti sottoposta ad accertamenti sanitari perché affetta da demenza senile).