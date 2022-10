Faccia a faccia con il ladro in casa, anziana scaraventata a terra: resta lì tutta la notte con il femore rotto

VILLA MUSONE - Il ladro piomba in casa, la scaraventa a terra e la lascia là con il femore rotto. Il tutto per una refurtiva di poche centinaia di euro. Vittima, un’83enne di Villa Musone. La donna, secondo quanto ricostruito da Il Corriere Adriatico, è rimasta a terra dolorante per tutta la notte finché all’alba è arrivata la domestica.

E' accaduto tutto venerdì notte, indagano i carabinieri. Secondo le ricostruzioni, la signora si era alzata intorno all’una di notte per andare in bagno. Avvicinatasi alle stanze, ha visto i mobili a soqquadro fino la faccia a faccia con il ladro. A questo punto l’aggressione e la caduta a terra.