Chiede ad una 80enne di sposarlo, poi le ruba mille euro dal conto: condannato

ANCONA - Prima l’ha corteggiata, chiedendole anche di sposarlo, poi le avrebbe sottratto mille euro dal conto, usando il suo bancomat. Lei 80 anni, ex gioielliera, lui 69 anni. Si conoscevano già da giovani e poi si erano rincontrati dopo molti anni. Tra i due era iniziata una relazione sentimentale e l’uomo andava spesso a casa dell’anziana. Dopo un mese lui le aveva fatto la proposta: «Sposiamoci». I figli dell’anziana avevano notato che dal conto corrente della madre erano iniziati a sparire dei soldi, prelievi che non avrebbe mai fatto la donna. Così hanno messo in guardia la madre che alla fine aveva lasciato quel fidanzato molto più giovane di lei. Lui però non si sarebbe rassegnato. Avrebbe iniziato a telefonare alla donna tutti i giorni, anche di notte, per riavvicinarla. Era insistente e alla fine l’80enne aveva chiesto ai figli di bloccarlo sul suo cellulare. L’uomo però, entrato in possesso del telefonino, avrebbe tolto il blocco e ricominciato. Alla fine è stata fatta una denuncia ai carabinieri, sia da parte dell’anziana che dei figli.

Il 69enne è finito a processo davanti al giudice Corrado Ascoli per stalking e indebito utilizzo di bancomat. I fatti contestati vanno da febbraio 2022 a novembre 2022. Ieri l’imputato, un venditore ambulante, è condannato a due anni e due mesi ma solo per il reato di indebito utilizzo del bancomat. Assolto perché il fatto non sussiste per lo stalking. La difesa, rappresentata dall’avvocato Michele Carluccio, ha evidenziato nell’arringa come l’anziana non è stata mai sentita in aula. I familiari hanno fornito certificati per sopraggiunto Alzheimer, una malattia che rende confusi i suoi ricordi. Il processo si è basato solo sulla denuncia e su quanto testimoniato dai familiari. Se l’80enne ora è malata poteva avere un inizio di Alzheimer già otto mesi fa, ha sostenuto il legale, ai tempi della denuncia, non ricordando bene i fatti. Lo stalking non sarebbe stato dimostrabile e la denuncia forse spinta dai figli. Anche sulla cifra che manca dal conto dell’anziana la difesa ha nutrito dubbi. Tra la coppia ci sarebbe stata una relazione sentimentale e il bancomat sarebbe stato dato dall’anziana per prelievi di denaro poi andati a lei stessa. Per questa condanna il 69enne potrà ricorrere in appello. Il giudice ha revocato all’imputato la misura del divieto di avvicinamento all’80enne che era ancora in piedi. L’uomo farà accesso alla pena sostitutiva con lavori di volontariato.