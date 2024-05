«Devo aiutare i miei figli malati» e raggira un’anziana portandole via 400mila euro

FALCONARA - Le aveva fatto credere di essere una madre in difficoltà, con un figlio disabile e altri due, gemelli, con gravi problemi di salute. Per farsi aiutare le chiedeva soldi facendole credere che servivano per curare i figli. Lei, un’anziana di 84 anni, anconetana, molto religiosa, si era intenerita e aveva preso a cuore quella donna aiutandola economicamente fino al punto di mettere in vendita la casa. In pochi anni ci ha rimesso 400mila euro. Una truffa scoperta a gennaio del 2022 dai carabinieri allertati da un ufficio postale dove l’anziana aveva lavorato e andava a fare continui prelievi di denaro della pensione confidandosi con il personale che non riusciva più nemmeno a pagare le bollette. I carabinieri hanno avviato una indagine e parlando con l’anziana si erano fatti dire a chi dava tutti quei soldi e perché. I militari sono arrivati ad una rumena di 51 anni denunciata per circonvenzione d’incapace. Insieme al marito, poi morto, avrebbe avvicinato l’anziana fuori da una chiesa e lì, stando alle accuse, è iniziato il raggiro. Per almeno cinque anni si sarebbe fatta dare il denaro. Per dare più credito alla storia dei figli malati aveva mostrato anche una foto con i bambini all’84enne. Una foto falsa, frutto di un fotomontaggio. La rumena si sarebbe inventata persino un funerale dei bambini, morti all’estero e per i quali doveva pagare tanti soldi per le esequie.

Ieri doveva partire il processo a carico della rumena, difesa dall’avvocato Ecaterina Piazzolla, davanti al giudice Pietro Renna ma un errore procedurale farà tornare gli atti in procura. Non era stata fatta l'udienza preliminare ma solo una citazione a giudizio diretta per l'imputata non prevista però per quel reato. Ora dovrà essere fissata la data dell’udienza preliminare. Dopo la denuncia per la rumena era partita una rete di protezione per l'84enne che ha coinvolto anche i servizi sociali del Comune. Le è stato messo un amministratore di sostegno. Nella vicenda è assistita dall’avvocato Ennio Tomassoni. Con il denaro dell’anziana la 51enne avrebbe comprato un’auto Bmw, elettrodomestici di lusso, monili d'oro e perfino un drone. Tutto poi sequestrato.