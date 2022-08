Cade mentre scende dal treno, anziana ferita: soccorsi in stazione

ANCONA - Cade in stazione mentre scende dal treno, soccorsi per una donna di 86 anni oggi pomeriggio. La signora era appena arrivata in stazione quando ha perso l'equilibrio riportando traumi al volto e agli arti inferiori. Sul posto la Croce Gialla di Ancona.

Cadute per altri due anziani in giornata. Si tratta di un 81enne in via Esino e un 88enne in via Vasari. Tutti sono stati portati al pronto soccorso.