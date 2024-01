La donna di servizio non c'è, l'anziana cade dal letto e non riesce a rialzarsi: le grida di aiuto svegliano il palazzo

ANCONA - Chiede aiuto alle prime luci di oggi, polizia e vigili del fuoco trovano la 90enne a terra in casa. Era scivolata dal letto e le sue grida erano state udite dalla vicina, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto anche il 118 e i familiari dell'anziana. Dagli accertamenti è emerso che la signora era seguita da una donna di servizio che, per problematiche personali, non era rimasta lì la scorsa notte.