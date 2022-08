La vicina sente urlare e chiedere aiuto all'alba, arriva la polizia: anziana a terra in casa

ANCONA - La vicina sente urlare e chiedere aiuto alle 5 di venerdì mattina. Polizia e vigili del fuoco entrano nella casa al terzo piano di una palazzina di via Trento e trovano un’anziana a terra: era caduta e non riusciva ad avvicinarsi alla porta. E’ successo in via Trento.

La porta era chiusa dall’ingresso. Inizialmente i poliziotti hanno provato a dialogare con la 93enne dal pianerottolo. Una volta aperto l’ingresso con l’aiuto dei pompieri, è stato possibile far entrare i soccorritori del 118. La donna, che vive da sola, è stata portata all’Inrca per accertamenti