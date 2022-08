Cade tra le mura di casa, paura per un’anziana: provvidenziali i soccorsi

ANCONA- Paura per un’anziana di 85 anni che ieri, 15 agosto, è caduta tra le mura di casa rendendo necessario l’intervento del 118.

La provvidenzialità dei soccorsi, unita anche alla presenza dei Vigili del Fuoco determinanti per entrare nell’abitazione nella zona di Collemarino, ha permesso di prestare le cure mediche sul posto evitando il trasferimento in ospedale per la donna.