Cade in casa a 101 anni e si frattura il femore, anziana rimane a terra fino all’arrivo dei soccorsi

ANCONA - Cade in casa e non riesce più ad alzarsi. È successo ad una donna di 101 anni, questa mattina, nel quartiere di Capodimonte. L’anziana ha gridato aiuto ed è stata sentita dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. La donna si era fratturata un femore e non riusciva a muoversi, nemmeno per aprire la porta. I pompieri, arrivati sul posto insieme alla Croce Gialla, stavano per buttare giù una finestra quando una vicina di casa è arrivata con le chiavi. La centenaria è stata portata in ospedale per le cure del caso. Non è grave.