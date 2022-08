Perde conoscenza e si ritrova per terra in casa sua: soccorsa un’anziana

ANCONA- Forse il caldo, o altre cause ancora di accertare, hanno messo in pericolo un’anziana di 90 anni che, nel giorno di Ferragosto, in virtù di uno stato confusionale è caduta a terra nella sua abitazione di via Scandali.

Tempestivo l’intervento del 118 che ha dapprima soccorso la donna per poi condurla in ospedale dove è stata accolta con un codice di media gravità.