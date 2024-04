Cade in casa senza riuscire ad alzarsi, la salva il telefono a portata di mano: spavento per un’anziana

ANCONA – Aveva perso l’equilibrio cadendo tra le mura di casa, ma il telefono a portata di mano le ha permesso di allertare il personale sanitario. Tanta la paura per un’anziana che nella giornata di ieri, nella sua abitazione di via Benedetto Croce, è stata soccorsa dalla Croce Gialla: determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’appartamento all’interno del quale la donna non era in grado di muoversi ed a cui sul posto sono state prestate le prime cure, prima del trasporto all’ospedale regionale di Torrette.