Cade in casa e resta a terra tutta la notte, paura per un'anziana di 96 anni

ANCONA – Era restata a terra tutta la notte, nell’appartamento dove vive da sola, dopo essere caduta in casa nella serata di ieri. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno aperto la porta, e della Croce Rossa, che attorno alle 10 di questa mattina hanno prestato soccorso ad una donna di 96 anni in un’abitazione di via Gigli.

All’anziana, che fortunatamente non sembra aver riportato gravi conseguenze, è stata riscontrata una lieve ipotermia, ed è stata trasportata in ambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette con un codice di media gravità.