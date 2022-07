Il ricordo dell'assessore Foresi per la scomparsa di Antonio Palma: «Amico da sempre, condividevamo gli stessi ideali»

ANCONA - Il cordoglio dell'assessore del Comune di Ancona Stefano Foresi per la scomparsa di Antonio Palma, storico sindacalista Cisl Funzione Pubblica. Amico da sempre e comapgno di tante battaglie, Foresi ricorda così l'ex geometra della Provincia: «Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Antonio Palma, un amico da sempre per me. Con lui ho fatto due mandati da presidente della Seconda Circoscrizione. Nel secondo mandato è stato il mio vicepresidente».

Lo ricorda come «una persona speciale e un amico vero. Sempre leale e disponibile a prodigarsi per risolvere i problemi. Insieme abbiamo fatto tanto per il territorio. La cosa che ricordo con più affetto è quando abbiamo seguito la pratica per aprire il Centro Papa Giovanni XXIII nel 2002-2003. Antonio è stata una figura importantissima per il suo quartiere e per piazzale Camerino dove è stato per tanti anni il presidente del Circolo Anspi. Il suo contatto diretto con le persone del posto, concittadini e residenti, è stato sempre un elemento che ci ha uniti e legati». Ricordando la sua vita personale aggiunge: «Passavamo anche le vacanze estive insieme. Lui aveva una casa nella frazione di Precicchie, gli piaceva coltivare l'orto e passare le serate in compagnia. Per me è un dolore grande la sua perdita. Mi stringo nel dolore alla figlia Michela e alla compagna di una vita, Luana».