Ospiti di “Abitare il Tempo KOS” in visita all’Antiquarium di Numana: le virtù terapeutiche dell’archeologia

LORETO - E’ stata una mattinata del tutto originale per gli ospiti della Rsa “Abitare il tempo KOS” di Loreto, struttura specializzata nell’assistenza sociosanitaria e nella riabilitazione di anziani autosufficienti e non.

Gli ospiti della Rsa, accompagnati dal personale sanitario dell’equipe psico-educativa della struttura, diretta dal dott. Antonio Maria Novelli, con la guida degli operatori museali sono stati in visita presso l’Antiquarium Statale di Numana, nell’ambito del Gran Tour Musei, edizione 2023, che ha come tema “Musei, Sostenibilità e Benessere. Welfare culturale e musei”. Con l’Antiquarium, che rappresenta un’eccellenza culturale della Riviera del Conero, il Gruppo KOS ha sottoscritto un progetto, denominato “ArcHeoTime”, con la partecipazione dell’Ente Regionale Parco del Conero, per consentire a persone con disabilità l’opportunità di un percorso educativo di stimolo cognitivo e inclusione sociale, oltre a poter usufruire del piacere di una visita al museo.

“ArcHeoTime” si avvale della progettazione scientifica della direzione dell’Antiquarium, curata dalla Direttrice Nicoletta Frapiccini, ed è condotto dall’equipe della Residenza Sanitaria di concerto con gli operatori del Museo. Insieme, attraverso un calendario di visite già stilato, stanno dando vita ad attività di educazione museale volte a favorire l’apprendimento e la socializzazione dei pazienti. I percorsi e i laboratori all’Antiquarium sono arricchiti, in date differenti, dalla visita nelle prossime settimane anche dell’Archeodromo del Parco del Conero, dove i visitatori troveranno la ricostruzione di un’abitazione picena e verrà loro illustrato concretamente come si viveva e si lavorava a Numana nell’antichità. Un percorso virtuoso con l’Antiquarium Statale di Numana per consentire agli ospiti di poter beneficiare anche di queste attività, che rappresentano una esperienza educativa nell’ambito di un sistema integrato di interventi volti a migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità alle persone con disabilità.

Il progetto “ArcHeoTime” coinvolge anche i pazienti della Comunità Psichiatrica per minori “Beata Corte” di Serrapetrona, anche questa struttura del Gruppo Kos