Servizi antidroga e controllo di negozi, scattano sanzioni

JESI - Polizia e unità cinofile antidroga della Questura di Ancona, insieme alla polizia municipale del comune di Jesi, hanno attuato un servizio di controllo antidroga.

Con l’impiego dei cani Hermes e Ax, sono state monitorate e setacciate le aree più sensibili della città. In particolare: Via Setificio, via Granita, Giardini pubblici, Porta Valle, Parco del Vallato, quartiere San Giuseppe, Piazzale San Savino, Viale Verdi. Sono state effettuate identificazioni a campione continuo con perquisizioni e controlli in 13 esercizi commerciali di cui due più a rischio, frequentati da soggetti con precedenti di polizia.

In un esercizio, è stata accertata la mancata esposizione della SCIA e delle norme specifiche del TULPS in tema di somministrazione alimenti e bevande con sanzioni amm pecuniarie pari a 616 euro. In un secondo esercizio , è stata accertata la mancata esposizione dei cartelli ben visibiliall’interno ed all’esterno dell’esercizio, indicanti gli orari di apertura e chiusura nonché la mancata esposizione in un luogo ben visibile al pubblico della SCIA, con sanzioni di 808 euro. Ulteriori approfondimenti verranno fatti in merito alla regolare occupazione del suolo pubblico ed alle insegne.