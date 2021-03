Il virologo Silvestri: «Avvio lento su monoclonali, anticorpi usati anche ad Ancona»

«In Italia sugli anticorpi monoclonali contro Covid-19 purtroppo c'è stata una partenza lenta, ma ora si sta recuperando il terreno perduto. Direi che dopo i ritardi iniziali le cose stanno andando piuttosto bene, e percepisco molto entusiasmo tra i medici italiani che li stanno usando». Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory Università di Atlanta, facendo il punto sull'avvio della somministrazione di questi farmaci hi-tech nel nostro Paese. Per il via libera dell'Aifa all'impiego dei monoclonali anti-Covid, arrivato a inizio febbraio con l'autorizzazione all'uso dei prodotti di Eli Lilly e Regeneron, lo scienziato italiano in forze negli Usa si è a lungo battuto. E ora traccia un bilancio positivo.

«Gli anticorpi adesso - sottolinea Silvestri, cresciuto a Senigallia - sono usati in varie Regioni e centri italiani, a partire da Lazio, Veneto, Toscana, Campania, Sicilia e nelle mie stesse Marche, dove la carica è guidata dai centri di Pesaro e Ancona»