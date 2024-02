Dal Tar via libera all'antenna di via Panoramica: respinta la richiesta di sospensiva dei residenti

FALCONARA MARITTIMA – Nessuna sospensione dei lavori, via libera all’antenna. Questo il responso del Tar, che si pronunciato sulla richiesta di sospensiva dei residenti di via Panoramica e zone limitrofe, ormai da settimane sul piede di guerra per l’installazione del traliccio per le telecomunicazioni e la telefonia mobile. I lavori per il ripetitore erano cominciati nei primi giorni del 2024, quando i cittadini avevano notato il movimento di diversi mezzi e macchinari in una zona al confine tra il comune di Ancona e Falconara. Una volta venuti a conoscenza dell’opera, i cittadini hanno cominciato la loro battaglia essendo l’”ecomostro” – come è stato ribattezzato – molto vicino in linea d’aria ai balconi e creare deturpando il panorama e creare potenziali problemi per l’emissioni elettromagnetiche che ne deriverebbero.

Ma i giudici, i quali dovranno esprimersi sul merito del ricorso, hanno dato il loro nulla osta. Perché l’antenna intanto è già stata montata e non è corretto parlare di “irreparabilità” del danno, visto che una successiva sentenza favorevole ai cittadini potrebbe portare alla rimozione dell’infrastruttura ed al ripristino della zona come da condizioni originarie, prima dell’avvio dei lavori. Inoltre, pesa l’assenza di contestazioni relativamente all’ok che è arrivato dall’Arpam (che ha dato il via libera valutando le emissioni, aspetto che pertanto non proverebbe – secondo la difesa – il pregiudizio alla salute una volta attivata l’antenna, ancora non in funzione) ed anche dall’Osservatorio astronomico di Pietralacroce, e più in generale il semaforo verde di tutti gli enti preposti alla realizzazione dell’impianto.

Negativo, ma non vincolante, il parere del comune di Falconara (espresso in giunta già la scorsa estate) che ha affiancato i cittadini nella protesta, sostenendo che la posizione del traliccio è effettivamente troppa vicina alle abitazioni. Ma trattandosi di elementi catalogati come “di pubblica utilità”, la capacità di opporsi all’opera (finanziata dai progetti della Next Generation Eu, il fondo approvato a luglio 2020 dal consiglio europeo per sostenere gli stati membri) da parte delle amministrazioni è oggettivamente di scarsa efficacia. Niente sospensiva, quindi, e Inwit e Vodafone pronte a procedere all’attivazione. Ma per i residenti, di certo, il braccio di ferro è destinato a continuare.