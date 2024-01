Spunta (a sorpresa) il cantiere per la maxi-antenna, cittadini in rivolta: «No a quell'ecomostro»

FALCONARA - Un'antenna di oltre trenta metri, ad altrettanti di distanza dalle abitazioni che affacciano su via Panoramica. Nel terreno privato che si trova esattamente al confine tra Ancona e Falconara c'è ancora solo il basamento di quello che i residenti chiamano già "ecomostro". Il cantiere è stato aperto ad inizio gennaio, tra la sorpresa delle famiglie che vivono in zona. L'antenna lavorerà per conto di Inwit-Vodafone, è stata autorizzata in conferenza dei servizi nonostante i pareri negativi dei comuni di Ancona e Falconara. Dito puntato sulla location: l'antenna sarà alta il doppio delle palazzine, a distanza ravvicinata dai balconi e in un punto panoramico. Un problema paesaggistico e, temono i residenti, anche di salute per via delle emissioni elettromagnetiche

«Sarà un ecomostro visivo- spiega Giacomo Chiari, portavoce dei residenti, non sappiamo se sarà nocivo per la salute, non siamo stati informati della costruzione e chi vuole vendere casa rischia un deprezzamento». Quando ha visto i mezzi in azione, una decina di giorni fa, Giacomo non sapeva cosa dovessero costruire: «Pensavamo dovessero fare uno svincolo stradale, invece era questa roba. Per un paio d'ore ho fermato io il cantiere a titolo personale». I cittadini si sono affidati a due legali: «Ora ricorreremo al Tar, stiamo raccogliendo le carte per organizzare un movimento collettivo».

«Parere negativo, ma non vincolante»

«La posizione del Comune di Falconara è analoga a quella dei residenti, abbiamo espresso parere negativo già il 10 agosto in Giunta e poi confermato in Conferenza dei servizi il 21 settembre, perché la posizione dell'antenna è troppo vicina alle abitazioni- spiega Marco Giacanella, assessore al bilancio, Marco Giacanella- il nostro però è un parere non vincolante, superato in Conferenza dei servizi, anche perché la normativa (dopo il decreto semplificazione approvato nel 2021) è molto più favorevole alle società di telefonia. Le antenne sono infatti ritenute un elemento di pubblica utilità, come i tralicci. Le possibilità per le amministrazioni comunali di opporsi sono molto labili. I cittadini possono ricorrere al Tar, qualora dovesse essere accolto la società sarebbe costretta ad interrompere o a demolire l'antenna qualora non si fosse rispettato l'iter amministrativo. Ovviamente, se il ricorso dei residenti non dovesse andare a buon fine e l'antenna dovesse sorgere, chiederemo all'Arpam dei controlli a sorpresa sul rispetto dei limiti delle emissioni».