Forte vento in città, cede l'antenna sopra un palazzo: transennata la strada

Il forte vento che ieri sera ha colpito la città di Ancona ha causato il cedimento di una antenna della telefonia mobile posta sopra un palazzo di via Tagliamento. Dopo le operazioni di messa in sicurezza condotte nella serata di ieri dai Vigili del fuoco, oggi la ditta che gestisce l'antenna è al lavoro per lo smontaggio e la rimozione dell'impianto. Il lavoro richiederà diverse ore. La zona è attualmente presidiata dalla Polizia municipale. Per consentire i lavori di messa in sicurezza è stata infatti chiusa al traffico via Tagliamento all'altezza di via Asiago. La deviazione è segnalata da via Monte San Michele. Aggiornamenti sui lavori e sulla riapertura saranno disponibili nella pagina Facebook “Comune di Ancona Informacittà” e negli altri canali informativi dell'Ente.